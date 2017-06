publié le 22/06/2017 à 20:23

Après cinq ans d'annonce, le premier Costco de France a ouvert à Villebon-sur-Yvette (Essonne). "C'est une grande réussite, on est très satisfait de la journée", se réjouit Gary Swindells, le président du groupe en France. Le numéro 2 mondial de la grande distribution s'est fait connaître pour ses prix imbattables, jusqu'à 10 fois moins cher que dans un hypermarché classique. Seule condition pour pouvoir y faire ses achats : payer 36 euros par an pour devenir membre. "Lors de l'ouverture ce matin, on avait 11.300 membres et s'est rajouté à cela au-delà de 1.300 contrats aujourd'hui", assure Gary Swindells. Costco souhaite ouvrir quatre à six magasins en France d'ici les dix prochaines années. "On devrait déposer le deuxième projet dans quelques semaines.



Le président du Costco français se défend d'étrangler les fournisseurs et les distributeurs : "Vous savez, une négociation avec un fournisseur ne dépend pas seulement juste du prix. Nous, dans notre modèle d'exploitation, tout est basé sur le contrôle des coûts et une obligation d'une marge maximale à chacun des achats". Le groupe compte plus de 88 millions de membres dans le monde et a réalisé 116 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2016. Lors de l'ouverture de son premier magasin en France, Costco a recruté 240 salariés, ainsi que 60 à la centrale d'achat.