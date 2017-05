Orlando : la boîte de nuit gay visée par un attentat va devenir un musée

publié le 05/05/2017 à 05:30

De lieu de mort à "lieu de guérison". Presque un an après le drame d'Orlando, aux États-Unis, où un jihadiste de l'organisation État islamique avait abattu 49 personnes dans une boîte de nuit gay, l'endroit va devenir un musée et un lieu de recueillement, a annoncé sa propriétaire jeudi 4 mai.



"Je sais que mon rôle est de garantir que le Pulse devienne un lieu de guérison", a déclaré lors d'une conférence de presse Barbara Poma, également à l'origine de la fondation OnePulse, créée pour aider les victimes de la fusillade et leurs proches. Et d'ajouter : "souvenez-vous que nous ne laisserons pas la haine triompher, nous guérirons ensemble". Les survivants, leurs familles et les équipes de secours dépêchées sur les lieux du massacre pourront décider du design et de la collection du musée.

Le 12 juin 2016, le terroriste Omar Mateen avait attaqué le Pulse et avait prêté allégeance à l'organisation jihadiste État islamique durant la fusillade. Équipé d'un fusil d'assaut et d'une arme de poing, il avait fait 49 victimes jusqu'à l'intervention des forces de l'ordre, qui l'avaient finalement abattu.