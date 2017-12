publié le 05/12/2017 à 12:31

C'est une rencontre footballistique sous haute-tension. Le Paris Saint-Germain joue contre le Bayern Munich ce mardi 5 décembre, mais certains supporters n'ont pas attendu le début du match pour s'affronter : une bagarre a éclaté lundi soir à la gare centrale de Munich entre supporters parisiens et allemands, rapporte Le Parisien.



Selon les premières informations, des parisiens du Karsud auraient été accueillis par des supporters munichois à la descente de leur train vers 23 heures. Ces derniers, accompagnés d'amis bordelais, auraient attaqué les fans du PSG, qui auraient répliqué. Le Parisien explique que cette bagarre n'était pas un fight (un combat codifié entre hooligans) et qu'un compte Instagram spécialisé dans ce type d'affrontement parle lui aussi d'une attaque de la part des Allemands et de Bordelais (venus aider les Munichois, ndlr).

Cette bagarre inquiète un peu plus les autorités, qui redoutaient déjà la rencontre et des possibles tensions entre les différents groupes de supporters parisiens. Ils sont 3.800 a faire le déplacement en Allemagne.