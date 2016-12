Ce dimanche 25 décembre, sept personnes, dont cinq de la même famille, ont été tuées par des hommes armés dans le sud du Mexique.

Des hommes armés au Mexique (illustration)

par Maxime Magnier publié le 25/12/2016 à 22:34

L'État du Guerrero, dans le sud du Mexique, vit un bien funeste Noël. Ce dimanche 25 décembre, dans une maison du village de Puente del Rey, dans la région d'Atoyac, des hommes armés ont abattu sept personnes qui célébraient la fête religieuse.



Parmi les victimes, figuraient six hommes de 24 à 54 ans, dont trois frères, leur père, et leur oncle. Les deux autres personnes, un homme et une femme, étaient des invités de la famille, selon la police.



Le Guerrero grand producteur de marijuana et de pavot qui alimentent le trafic à destination des États-Unis, est l'un des États les plus touchés par la corruption et les violences entre trafiquants de drogue. Plus largement, depuis que les autorités mexicaines ont déclaré la guerre aux cartels de la drogue en 2006, plus de 170.000 personnes ont été assassinées et plus de 28.000 sont portées disparues dans le pays, selon les chiffres officiels qui ne précisent pas le nombre des personnes tuées en lien direct avec le crime organisé.