Liège : deux policiers tués par un tireur qui a été "neutralisé"

publié le 29/05/2018 à 11:20

Un homme a tué par balles deux policiers mardi 29 mai dans la matinée à Liège, dans l'est de la Belgique, avant d'être "neutralisé" et interpellé par des membres des forces de l'ordre, a indiqué à l'Agence France-Presse le parquet de la ville, confirmant des informations de presse. L'assaillant aurait été abattu par le peloton anti-banditisme (PAB), selon Le Soir. Le dossier a été confié au parquet fédéral, compétent en matière de terrorisme, a indiqué le parquet de Liège.



Selon plusieurs médias belges, un passant aurait également été tué par les coups de feu tirés. Catherine Collignon, porte-parole du parquet jointe par l'AFP, a fait état de deux blessés, en plus des deux policiers tués. Les circonstances des tirs sont encore "floues", a-t-elle souligné, tandis que la police de la ville a indiqué sur Facebook qu'il y avait eu une "prise d'otage".

Après la fusillade, l'homme aurait pris une femme de ménage en otage. La piste terroriste serait privilégiée, selon le site de la RTBF. Selon Le Parisien, l'assaillant sortait de prison. Le boulevard d'Avroy a été fermé à la circulation.

Peu avant midi, un bilan dressé par le parquet évoque quatre morts, dont deux policiers et l'assaillant, rapporte l'AFP. "On ne sait rien pour l'instant", a ajouté la porte-parole Catherine Collignon à propos des motivations de l'assaillant, sans notamment pouvoir confirmer les informations de presse selon lesquelles il aurait crié "Allah Akbar".