publié le 09/01/2018 à 12:26

Les deux pays ne s'étaient pas parlé depuis décembre 2015. La Corée du Nord et la Corée du Sud ont repris le dialogue mardi 9 janvier. Au cœur des discussions : la participation d'athlètes nord-coréens aux prochains Jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud. Séoul a profité de cette première rencontre pour demander que soit organisée parallèlement à cette manifestation sportive une réunion des familles séparées par la guerre (1950-53), l'un des héritages les plus douloureux du conflit.



Ces derniers développements interviennent après des provocations réitérées de la Corée du Nord et des tirs de missiles intercontinentaux. Le sport peut-il être un vecteur de paix entre les deux Corée ? "Il amènera au moins une trêve", répond sur RTL Pascal Boniface, directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques (Iris). Selon lui, le sport est "un bon prétexte pour se parler, car cela n'engage pas l'État au plus haut niveau".

"Le sport permet de faire de la diplomatie, mais par d'autres moyens et avec un facilité qu'on n'aurait pas avec une rencontre à un plus haut niveau", explique le spécialiste. Pascal Boniface évoque le précédent historique entre les États-Unis et la Chine par le ping-pong.