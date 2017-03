L'Union européenne fête ses 60 ans

publié le 25/03/2017 à 06:30

Il y a 60 ans jour pour jour, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas ont signé au Capitole de Rome (Italie) deux traités fondateurs de l'Union européenne. Le premier confirme la création de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) qui permet à l'Europe une indépendance en matière énergétique. Le second donne naissance à la Communauté économie européenne (CEE), l'un des piliers de l'Union européenne, qui établit une union douanière et économique entre les six pays signataires.



David Willey, à l'époque journaliste à l'agence de presse Reuters, raconte à l'AFP que les six pays fondateurs des Communautés européenne ont signé des pages blanches en apposant leur paraphe au traité de Rome.

"Ce qui est plutôt amusant, c'est que nous avons réalisé après que le traité de Rome était rempli de pages blanches, parce qu'il avait dû être préparé à la hâte et que l'organisation italienne n'étant pas parfaite, ils ont été contraints de remplir les blancs après". Cette histoire a été confirmée par Albert Breuer, un des responsables de la logistique de l'événement à l'époque. "Seules la première et la dernière page des deux gros volumes ont pu être imprimées à temps. Entre ces deux pages, rien que des pages blanches".

Une partie des ébauches du traité jetées par mégarde à la poubelle

Selon ce dernier, les Italiens ne sont pas les seuls à blâmer. Les Suisses auraient aussi bloqué le train qui devait acheminer les documents de Bruxelles à Rome et, comble de la malchance, le personnel d'entretien aurait jetéune grande partie des ébauches du traité de Rome à la poubelle.



Cet événement historique va être néanmoins fêté ce samedi 25 mars. Les chefs d'État et de gouvernement des 27 pays membres de l'Union européenne se retrouveront au Capitole, dans la salle des Horaces et des Curiaces où ont été signés les deux traités.