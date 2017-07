publié le 21/07/2017 à 20:29

Mini-Mambo, c'est le nom du robot-poisson conçu au Japon pour observer l'intérieur du réacteur 3 endommagé de la centrale nucléaire de Fukushima. Il a été dépêché cette semaine dans l'enceinte de confinement de la centrale endommagée. Plus de six ans après l’accident nucléaire gravissime de Fukushima, les niveaux de radioactivité mesurés près et dans les entrailles de la centrale atteignent des sommets. Il est donc inconcevable pour les techniciens de TepCo, l’exploitant de l’installation, de travailler trop longtemps à proximité des réacteurs.



"Le but de l'inspection initiale était de faire entrer le robot dans l'enceinte de confinement, et nous avons surtout observé la situation de l'intérieur", sans toutefois voir les restes de combustible, a expliqué un responsable de la compagnie Tokyo Electric Power. Le petit drone sous-marin a donc pu accéder à des parties immergées de la centrale et permettre aux ingénieurs de mieux se rendre compte des dégâts, notamment au niveau des infrastructures critiques même si la visite robotique n’a pas permis pour l'instant de localiser du combustible nucléaire fondu.

Ce type de mission est indispensable pour faire un état des lieux précis de chaque réacteur pour parvenir un jour à réaliser la tâche considérée, et de loin, comme la plus ardue : la récupération du combustible fondu des unités 1 à 3. L'assainissement de la centrale Fukushima Daiichi doit prendre au moins quatre décennies.