et AFP

publié le 01/05/2018 à 04:32

La Maison Blanche a consenti lundi 30 avril à prolonger jusqu'au 1er juin la période d'exemption provisoire des droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium du Canada, du Mexique et de l'Union européenne, évitant une escalade dans le conflit commercial.



"L'administration a prolongé de 30 jours les négociations avec le Canada, le Mexique et l'Union européenne", a-t-elle indiqué dans un communiqué, tout en soulignant qu'elle resterait au cours des négociations "focalisée" sur la préservation de la sécurité nationale des États-Unis.

Le président américain Donald Trump a promulgué le 8 mars des tarifs de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium tout en exemptant immédiatement le Canada et le Mexique. Fin mars, il a en outre exempté provisoirement l'UE. Mais cette exemption temporaire initiale courait jusqu'au 1er mai.

Des demandes pour une exemption définitive

Ce bref répit intervient alors que les Européens ont multiplié les demandes d'exemption définitive ces dernières semaines et fait largement savoir qu'ils étaient "prêts" à riposter en cas de mise en œuvre de ces taxes.



La question est de savoir comment les Européens vont accueillir la décision de lundi dans la mesure où ils avaient posé comme condition une exemption définitive pour entamer véritablement des discussions avec Washington. L'Europe a exporté 5,3 milliards d'euros d'acier et 1,1 milliard d'euros d'aluminium en 2017 vers les États-Unis.