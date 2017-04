publié le 13/04/2017 à 07:10

Donald Trump a une passion qui coûte très cher au contribuable américain : le golf. Il a le droit, c’est vrai, si ça le détend, c’est pas plus mal. Mais pendant des années, avant même qu’il ne se lance en politique, il a critiqué de façon presque obsessionnelle le temps passé par le président Obama à jouer au golf. Plus de 300 fois pendant ses huit ans de mandat. Et donc Donald Trump tweetait, énervé : "Vous vous rendez compte, avec tous les problèmes et difficultés que doivent affronter les États-Unis, le président Obama a passé sa journée à jouer au golf". Il faisait une fixette là-dessus. Et il accusait le président Obama de gaspiller l’argent public pour ça.





Mais lui aussi joue au golf et beaucoup plus que son prédécesseur. La presse américaine tient le décompte. Il a joué au golf 18% des jours depuis son investiture, il y a un peu moins de 3 mois. Donc un peu moins d’un jour sur 5. En fait il y a passé 9 des 10 derniers weekends. Il a fait 6 séjours à Mar-A-Lago, chez lui en Floride, où il a notamment reçu le Premier ministre japonais et le weekend dernier le président chinois. Le Japonais avait été invité à golfer, mais heureusement Donald Trump ne l’a pas proposé au Chinois, quelqu’un avait eu la bonne idée de le prévenir que le golf a été dans le passé totalement interdit par le régime communiste.

Au total, 1 milliard de dollars d'argent public dépensé à la fin du mandat

Toujours sur ses golfs, il en possède plusieurs aux alentours, l’un à Palm Beach, un autre près de Miami.

On estime que les weekends de golfs en Floride ont déjà coûté plus de 20 millions de dollars aux services fédéraux, le Secret Service. On ne parle même pas de la police locale. Et les rares week-ends où il ne va pas en Floride, que fait-il ? Et bien il va jouer au golf dans d’autres propriétés qu’il possède, notamment en Virginie, c’est plus proche de Washington. Et il va parfois dîner le soir en ville. Où ça ? À l’hôtel Trump ! Bref si on fait le compte, il s’est rendu dans l’une de ses propriétés en moyenne une fois tous les 2.8 jours. Et dans ce cas évidemment tout est payé par l’argent public au bénéfice de l’empire Trump.





Si Donald Trump continue à ce rythme, il va dépenser autant pour ses déplacements en un an que Barack Obama en huit ans de mandat ! Et encore il n’a pas fait un seul déplacement à l’étranger, et pas un seul voyage lointain. Il reprochait par exemple au président Obama d’aller en vacances chaque hiver dans l’état où il est né, à Hawaï. Le magazine Vanity Fair a calculé ce que vont coûter aux Américains tous les loisirs du président, les weekends de golf en Floride. Plus les coûts liés au fait que Melania Trump est restée ici à New York vivre à la Trump Tower. Au total, le train de vie des Trump va coûter 1 milliard de dollars d’argent public pendant son mandat. Au moment où il veut imposer des coupes budgétaires drastiques, jusqu’à ne plus financer les repas à domicile pour les invalides et à supprimer tous les subventions culturelles.