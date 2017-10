et AFP

publié le 17/10/2017 à 14:15

Un avion de chasse F-18 s'est écrasé mardi au décollage près de la base militaire de Torrejon de Ardoz, à environ 20 kilomètres de Madrid, a annoncé le ministère de la Défense. Le pilote n'a pas survécu à l'accident.



"À cause du sinistre, qui s'est produit pendant la manœuvre de décollage, le pilote de l'avion est décédé", a annoncé le ministère de la Défense sur son compte Twitter. "Les forces aériennes étudient les causes de l'accident, qui pour l'instant ne sont pas connues", a ajouté le ministère dans un second tweet.

Le chef du gouvernement Mariano Rajoy et la ministre de la Défense Maria Dolores de Cospedal ont ensuite tweeté leurs condoléances à la famille du pilote.



Cet accident est le deuxième en moins d'une semaine en Espagne. Jeudi, un Eurofighter s'était écrasé à l'atterrissage, tuant son pilote, sur une base aérienne à 300 kilomètres de Madrid. Deux avions de type Eurofighter s'étaient déjà écrasés en Espagne en 2010 et 2014. À chaque fois, un des occupants de l'appareil avait trouvé la mort dans l'accident.

Muere un piloto tras estrellarse un F18 en la base de Torrejón de Ardoz https://t.co/N8HjxALLht pic.twitter.com/F4C5DB0Tuk — La Vanguardia (@LaVanguardia) 17 octobre 2017