publié le 11/04/2018 à 18:44

Le Nouvel an thaïlandais s'est déroulé sous le signe de l'eau. Mercredi 11 avril, des éléphants ont aspergé les touristes et les habitants de la ville d'Ayutthaya, qui se situe au nord de la capitale Bangkok. Les animaux ont ainsi ouvert le "festival de l'eau" qui célèbre chaque année le début de la saison des pluies. L'événement est une opportunité pour les uns de s'amuser et pour les autres de découvrir une fête traditionnelle.



Dotés de pistolets à eau, les Thaïlandais ont pu se mesurer aux pachydermes pendant la fête, qui s'apparente chaque année à une gigantesque bataille d'eau.

Si le Nouvel an bouddhiste doit normalement débuter vendredi 13 avril dans tout le pays, la ville d'Ayutthaya commence les festivités plusieurs jours à l'avance, chaque année. Les autorités locales ont déclaré attendre environ 60.000 personnes armées de pistolets à eau, rien que dans un quartier de Bangkok.