publié le 28/10/2017 à 10:15

Des fleurs de lotus par milliers. Cette photographie a été prise sur un plan d'eau situé dans le sud du Bangladesh, près du delta du Gange. Assis dans une frêle embarcation de bois, un vieil homme cueille les fleurs avant de les secouer pour en retirer l'eau.



La région du delta du Gange, le plus grand delta du monde, est une zone très fertile. On y trouve notamment des plantations de thé, de jute et des rizières. Malgré les risques d'inondations et de cyclones, environ 143 millions de personnes y vivent.