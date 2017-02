publié le 01/03/2017 à 01:47

Si le discours prononcé mardi 28 février par Donald Trump devant le Congrès américain n'a pas l'appellation officielle de "discours sur l'état de l'Union", puisque c'est le tout premier de son mandat, il revêt cependant une grande importance et va donner au nouveau président américain une chance de préciser les principales mesures de sa politique générale.



Cette allocution arrive après six semaines de présidence marquées par de nombreuses polémiques, dont notamment celles entourant la signature par Donald Trump d'un décret migratoire anti-musulmans, depuis suspendu par un juge fédéral, et les liens supposés entre Trump et la Russie de Vladimir Poutine.

Au Capitole, le président des États-Unis s'adressera aux représentants de la Chambre, aux sénateurs, à ses ministres et à plusieurs juges de la Cour Suprême. Cette intervention sera également suivie avec attention par des millions d'Américains.

Suivez en direct le discours de Donald Trump au Congrès

01h45 - Immigration. En prélude à son premier discours devant le Congrès, Donald Trump a fait savoir à certains journalistes, selon CNN, que son administration pourrait revoir sa position et accorder un statut légal aux immigrants sans papiers qui n'ont pas de crimes "violents" à leur casier judiciaire.