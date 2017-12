publié le 12/12/2017 à 14:35

Bill Gates fait partie de ces entrepreneurs et philanthropes américains qui, contrairement à Donald Trump, sont de passage à Paris pour le "One Planet Summit", nouveau sommet sur le climat. Le fondateur de Microsoft en a profité pour répondre aux questions de RTL et revenir sur le désengagement des États-Unis de l'Accord de Paris.



"J'espère que les États-Unis nous rejoindrons à nouveau parce que nous avons vraiment besoin de leur aide", a déclaré le milliardaire, dubitatif sur les intentions de Donald Trump. "Je ne suis pas sûr qu'il change d'avis et je n'ai pas vraiment d'informations à ce sujet", ajoute-t-il.

En fait, Bill Gates ne semble pas vraiment attendre bien plus du président Américain, qu'Emmanuel Macron tente par ailleurs de contourner. "C'est un problème de long terme. C'est dommage si, sur ces quatre prochaines années, nous ne faisons pas de progrès. Mais il y a beaucoup d'Américains, comme moi, le gouverneur Jerry Brown ou Michel Bloomberg (ancien maire de New York, ndlr), qui agissent plus", a-t-il d'ailleurs souligné, citant là d'autres personnalités qui ont fait le déplacement pour participer à ce sommet.

Bill Gates a aussi été invité à revenir sur la réforme fiscale de Donald Trump, dont les détracteurs affirment qu'elle permet surtout de rendre les riches encore plus riches. Il s'avère en effet que les nouvelles mesures fiscales diminuent les impôts sur les sociétés. "Je crois que cela va dans la mauvaise direction, considère le pionnier de l'informatique. C'est régressif. (...) Sur le long terme, je pense qu'il est important pour le capitalisme de montrer qu'un système fiscal peut créer plus d'équité".



Bill Gates sera l'invité exceptionnel de RTL mercredi 13 décembre à partir de 7h45.