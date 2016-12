ÉCLAIRAGE - Ce symbole de la Russie est ovationné partout dans le monde, même dans les zones de conflits. Dimanche 25 décembre, une soixantaine de membres de la troupe ont péri dans le crash d'un avion militaire russe en mer Noire.

Crédit : Jacques DEMARTHON / AFP Les Chœurs de l'Armée rouge en octobre 2015 (illustration)

par Marie de Fournas , Avec AFP publié le 25/12/2016 à 20:31

13 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Dimanche 25 décembre, un avion militaire russe s'est écrasé en mer Noire, peu après son décollage. À bord, aucune des 92 personnes n'a survécu au crash. Parmi elles, 64 membres de l'Ensemble Alexandrov, l'un des chœurs de l'Armée Rouge et leur dirigeant Valéri Khalilov. Le groupe se rendait en Syrie pour participer aux fêtes du Nouvel an sur la base aérienne de Hmeimim.



"L'ensemble Alexandrov, c'est une carte de visite de la culture russe", a déclaré le pianiste Denis Matsouïev. Les Cœurs de l'Armée Rouge, qui se composent de chanteurs, de musiciens et de danseurs, est en effet l'un des symboles forts de la Russie. Leurs représentations sont connues et ovationnées aux quatre coins du globe, même sur les zones de conflits. Pour la Russie, où un jour de deuil national a été décrété pour la journée de lundi, cette perte est immense. Mais qu'est ce que les Cœurs de l'Armée Rouge ?

Des soldats artistes

Formé de seulement 12 soldats artistes à l'origine, les Chœurs de l'Armée Rouge comptent aujourd'hui près de 200 chanteurs, musiciens et danseurs. Un groupe composé de différents ensembles militaires et policiers. Tout d'abord l’Ensemble Alexandrov, fondé en 1928, par le général et compositeur Alexandre Alexandrov avec des militaires de l'armée de terre. L’Ensemble MVD a été créé en 1939 et représente les membres de la police russe. Viennent ensuite les Ensembles des diverses flottes de l'Armée Rouge, Nord, Baltique, Mer Noire et Pacifique. À noter que l'Ensemble VVS, créé en 1938 avec des militaires de l'armée de l'air n'existe plus.

Remonter le moral des troupes

Ce chœur d’hommes a été créé pour servir et soutenir la patrie, dans l'optique de remonter le moral des troupes et d'exalter l’idéal révolutionnaire du pays. Les Chœurs de l'Armée Rouge font partie des rares ensembles à être partis en tournée à l'étranger à l'époque Soviétique. Lors de la Seconde Guerre mondiale, ses musiciens ont donné plus de 1.500 concerts pour les soldats soviétiques dans les zones de combats et dans les hôpitaux. Encore aujourd'hui, les Chœurs de l'Armée Rouge donnent des représentations sur les zones de conflits.

Un répertoire très varié

Depuis sa création, les Chœurs de l'Armée Rouge réalisent des tournées triomphales dans le monde entier. Leur répertoire compte aujourd'hui plus de 2.000 œuvres, allant des chansons folkloriques ou glorifiant l'URSS à des musiques sacrées en passant par les plus grands tubes modernes internationaux. Des chants interprétés par des voix puissantes et accompagnés de chorégraphies acrobatiques.

> Les Chœurs de L 'Armée Rouge MVD - Get Lucky (Daft Punk Cover) - Extented Version

Lié à la France

Mireille Mathieu se produit régulièrement avec Les Cœurs de l'Armée Rouge depuis 1967. Après l'annonce du crash, la chanteuse française s'est d'ailleurs dite "bouleversée par cette tragédie qui endeuille le monde de la musique". "J'ai énormément de chagrin. Mon cœur, mes pensées vont à leurs familles et à la Russie. Depuis plus d'un siècle, ces magnifiques voix sont un joyau de la Russie", a-t-elle déclaré à l'AFP. Au micro de RTL, elle s'est dite très émue et a déclaré que ses pensées allaient pour les familles, et en particulier pour son "ami" Valéri Khalilov qui dirigeait l'Ensemble Alexandrov.