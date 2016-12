RÉACTION - La chanteuse Mireille Mathieu, grande amie de la Russie, confie sa tristesse après le crash d'avion russe dans lequel se trouvait 64 membres des Choeurs de l'Armée rouge.

Dimanche 25 décembre, un avion militaire russe s'est écrasé en mer Noire. À son bord se trouvaient 64 membres de l'Ensemble Alexandrov, l'un des chœurs de l'Armée Rouge, et leur dirigeant Valéri Khalilov. Aucun d'eux n'a survécu. Au total, ce sont 92 personnes qui ont péri dans cet accident.



Mireille Mathieu avait plusieurs fois chanté avec les Chœurs de l'Armée rouge, depuis 1967. La nouvelle du crash l'a grandement bouleversé. "Je suis vraiment très émue", déclare au micro de RTL la chanteuse française qui s'est produit plusieurs fois avec eux sur la scène du Bolshol pour interpréter la Marseillaise. L'artiste de 70 ans se souvient des voix des Choeurs de l'Armée rouge qu'elle qualifie de "sublimes" car elles "vous bouleversaient" et "vous touchaient".



Mireille Mathieu affirme que ses pensées vont pour les familles, et en particulier pour son "ami" Valéri Khalilov qui dirigeait l'Ensemble Alexandrov. "Lui m'a dirigé... Cela aurait fait dix ans l'année prochain", ajoute-t-elle, émue.