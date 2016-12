Pour son premier discours de Noël, la Première ministre a rappelé que la sortie de l'Union européenne devait être l'occasion pour la Grande-Bretagne de se bâtir une nouvelle stature internationale.

Crédit : LEON NEAL / AFP Theresa May, qui occupe depuis 2010 la fonction de secrétaire d'État à l'Intérieur, est une eurosceptique convaincue.

par Félix Roudaut , Avec AFP publié le 24/12/2016 à 06:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le référendum sur le Brexit a exposé au grand jour les divisions qui lancinent le peuple anglais depuis plusieurs années. Aussi, la Première ministre britannique s'est voulue rassembleuse pour son premier message de Noël, tenu samedi 24 décembre. Theresa May a rappelé que la Grande-Bretagne avait besoin d'unité et que la sortie de l'Union européenne (UE) devait être l'occasion de se bâtir une nouvelle stature internationale.



"Au moment où nous quittons l'Union européenne, nous devons saisir cette opportunité historique de nous construire un nouveau rôle audacieux dans le monde et d'unir notre pays alors que nous avançons vers l'avenir", a lancé la conservatrice qui souhaite travailler de concert avec les partenaires internationaux afin de "promouvoir le commerce, augmenter la prospérité et affronter les défis menaçant la paix et la sécurité dans le monde".



Celle qui fut choisie pour succéder à David Cameron après la victoire du non au référendum avait indiqué mardi 20 décembre qu'elle prévoyait de négocier le Brexit et les relations futures de la Grande-Bretagne avec l'UE d'ici 2019, mais qu'une période de transition pourrait être nécessaire après cette date. La Cour suprême britannique doit décider en janvier si l'approbation du Parlement est nécessaire pour que Theresa May puisse lancer le processus de sortie de l'UE.