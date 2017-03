publié le 03/03/2017 à 12:09

Le sexisme est encore bien réel chez certains hommes politiques. La preuve avec cette scène surréaliste provenant du Parlement européen. Le député polonais Janusz Korwin-Mikke a provoqué l'indignation au sein de l'hémicycle, mercredi 1er mars. Il a déclaré avec aplomb : "Bien sûr que les femmes doivent être moins bien payées que les hommes".



Pour étayer son argumentaire, l'homme de 74 ans, libéral-conservateur et eurosceptique, a choisi plusieurs exemples. "Quel était le classement dans les Olympiades scientifiques polonaises, la position de la première femme ? Je peux vous le dire : 800", a lancé le député appartenant au groupe des "non-inscrits".

"Savez-vous combien de femmes sont dans les 100 premiers joueurs d'échecs ? Je vous le dit : aucune, a ajouté Janusz Korwin-Mikke. Et bien sûr que les femmes doivent être moins bien payées que les hommes parce qu'elles sont plus faibles, elles sont plus petites et elles sont moins intelligentes. Elles doivent moins gagner, c'est tout !"



Cette allocution n'a pas laissé indifférents les députés présents, et notamment l'Espagnole Iratxe Garcia Perez, qui a tenu à lui répondre dans la foulée. "Écoutez monsieur le député, selon vous, selon votre théorie, je n'aurais pas le droit de me tenir ici comme députée. Je sais que ça vous fait mal, je sais que ça vous peine et que ça vous préoccupe qu'aujourd'hui nous les femmes, nous puissions représenter le peuple dans les mêmes conditions que vous. À cette place, je vais défendre les femmes européennes contre les hommes comme vous", a lancé la députée sous les applaudissements de l'hémicycle, comme on peut le voir sur la vidéo diffusée par Brut.