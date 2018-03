publié le 31/08/2016 à 14:53

Un homme âgé de 62 ans a été arrêté le 27 août à Sydney en Australie, après avoir tenté de remplacer le lubrifiant d'un distributeur, par de l'acide chlorhydrique. Il a été pris en flagrant délit, dans cette boîte de nuit gay, quand l'alarme s'est déclenchée, relate le Sydney Morning Herald. L'alerte a été donnée grâce à des systèmes de détection mis en place après des affaires similaires a expliqué la police.



Corrosif, l'acide chlorhydrique que l'on peut utiliser pour décaper l'acier, peut causer de graves brûlures s'il entre en contact avec la peau. Heureusement, aucune blessure grave n'a été signalée par la police. On ignore encore le mobile du sexagénaire, mais il a été inculpé pour intrusion avec intention de commettre un délit et administration d'un poison dans le but de nuire. Il a été libéré sous caution depuis, mais devra comparaître devant le tribunal en septembre.