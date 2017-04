publié le 05/04/2017 à 08:51

Moscou décline toute responsabilité et pointe du doigt Damas. Les autorités russes affirment que l'aviation syrienne est à l'origine du raid aérien qui a tué 72 civils dans la journée de mardi 4 avril. D'après les informations du ministère russe de la Défense, les forces du régime de Bachar al-Assad auraient visé un "entrepôt terroriste" qui contenait des "substances toxiques" près de Khan Cheikhoun (nord-ouest). Le lieu abritait "un atelier de fabrication de bombes, avec des substances toxiques", a affirmé le ministère sans préciser si l'armée syrienne avait frappé volontairement ou par accident cet entrepôt.



De nombreuses victimes ont été retrouvées avec tous les symptômes d'une attaque de type chimique. Selon des médecins sur place, les victimes ont été prises en charge avec des pupilles dilatées, des convulsions, des crises de suffocatoin et de la mousse sortant de la bouche.

La tragédie a provoqué une vague d'indignation internationale vis-à-vis du régime de Bachar al-Assad, qui dément "catégoriquement" toute implication. "Les groupes terroristes et ceux qui les soutiennent sont responsables d'avoir utilisé des substances chimiques et toxiques et d'avoir été négligents avec les vies de civils innocents", affirme Damas.



Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont présenté un projet de résolution condamnant l'attaque chimique en Syrie et appelant à une enquête complète et rapide, à la veille d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU.