et AFP

publié le 31/05/2017 à 08:48

Une forte explosion a eu lieu ce mercredi 31 mai dans le quartier diplomatique de Kaboul, le capitale de l'Afghanistan. L'attentat au camion piégé a fait au moins 49 morts, plus de 300 personnes ont été blessées selon un bilan provisoire donné par le porte-parole du ministère de la Santé Waheed Majroh et confirmé par d'autres responsables gouvernementaux.

La déflagration a causé des dégâts à l'ambassade de France. "Il y a des dégâts matériels dans l'ambassade de France, il y a aussi des dégâts matériels dans l'ambassade d'Allemagne", a confirmé Marielle de Sarnez, ministre des Affaires européennes, sur Europe 1. Elle a aussi précisé "ne pas avoir d'autres renseignements pour le moment sur la question des personnes". Face à l'urgence, le ministère de l'Intérieur a appelé la population à des dons de sang dans les hôpitaux.

Plus d'informations à venir sur RTL.fr...