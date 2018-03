et AFP

publié le 30/06/2016 à 11:49

Plusieurs fortes explosions. Le quartier populaire de l'ouest de Kaboul a été la cible d'un attentat suicide ce jeudi 30 mai. Les informations sont rares à l'heure actuelle alors que le ministère de l'Intérieur refuse de communiquer les détails. Mais selon les médias locaux, les explosions ont visé des bus de la police et auraient fait de nombreuses victimes.



Selon un premier bilan, au moins 27 policiers ont été tués et 40 blessés dans cette attaque perpétrée contre un convoi de jeunes recrues. "Nous avons 27 martyrs parmi les policiers et 40 autres ont été blessés dans une double explosion" qui a visé "le convoi de cadets vers 11 heures ce matin dans le quartier Company de Kaboul", a précisé une source policière.



"Nous sommes en train de vérifier la nature de la déflagration", a ajouté le responsable, évoquant "deux explosions". Sur place, le chef de la police de Kaboul Abdul Rahman Rahimi a affirmé qu'il s'agissait d'attaques-suicides qui auraient touché un seul bus alors qu'un vidéaste de l'AFP a cependant vu au moins trois bus vert foncé dévastés par le souffle.