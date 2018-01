publié le 24/01/2018 à 20:55

Certains enfants ne marchent pas avant 16 ou 17 mois. À un peu plus de 13 mois, âge auquel la plupart des petits sont encore instables, lui frappait déjà un ballon gonflable à l'aide d'un gourdin en plastique. Son nom : Asher Willig, fils de Cory Willig, ancien joueur de baseball en Ligue mineure aux États-Unis.



À voir ses nombreuses publications sur Instagram, ce papa n'a pas résisté bien longtemps avant de transmettre sa passion au petit Asher, né le 8 mars 2016. Un cliché le montre à 11 mois endormi avec la fameuse balle parcourues de coutures. Beaucoup plus spectaculaire : deux mois plus tard, l'enfant est donc déjà en mesure de coordonner ses pas, ses yeux et son bras gauche.



Fierté et félicitations du père, qui n'en reste pas là. Talent acquis ou inné ? À l'approche de la fin d'année 2017, Asher, 19 mois, poursuit sa formation dans une salle dédiée au baseball. Papa dépose une balle sur un pied à hauteur d'épaules du petit, qui place une frappe limpide.



Deux semaines plus tard, plus de pied pour tenir la balle. À l'approche de ses 22 mois, casquette vissée sur la tête, le garçon est en capable d'envoyer un coup puissant sur une balle lancée en l'air... puis de venir "checker" son père poing contre poing. "J'ai voulu essayer quelque chose d'un petit peu différent aujourd'hui avec Ash", commente l'heureux parent.