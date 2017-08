publié le 07/08/2017 à 12:14

Le propriétaire d'un appartement de la rue Saint Médard à Thouars a découvert son logement entièrement recouvert de déchets. L'ancien locataire, qui a vécu 4 ans dans l'appartement, a accumulé des milliers de détritus, allant des bouteilles vides au papier toilette usagé.



Dans une vidéo, visionnée plus de 240.000 fois, on voit un homme se déplacer dans chacune des pièces du logement. On découvre alors un véritable appartement de l'horreur où s'accumulent des montagnes de déchets, des centaines de toiles d'araignée et de nombreuses traces d'excréments sur les murs.

Le propriétaire aurait utilisé 240 sacs poubelle de 120 litres pour pouvoir retirer tous les déchets qui s'accumulaient dans l'appartement. Selon une voisine du locataire, interviewée par France Bleu, l'homme faisait "propre sur lui": "Je l'ai vu une fois, il était gentil, poli, il m'a dit bonjour". Cependant, cette dernière explique aussi que de fortes odeurs se dégageaient du logement : "On passait près de la porte et ça sentait vraiment mauvais. Je me bouchais le nez. J'ai même cru qu'il y avait quelqu'un de mort en décomposition".

Un propriétaire récupère son appartement entièrement recouvert de déchets. Crédit : Montage RTLnet