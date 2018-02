VIDÉO - JO 2018 : un homme en tutu rose s'introduit sur la patinoire

publié le 24/02/2018 à 17:14

C'est un compétiteur que les autorités n'attendaient pas. Un homme a fait irruption sur la glace de la patinoire de Gangneung vendredi 23 février, vêtu simplement d'un tutu rose et d'un cache-sexe en forme de singe. Il a profité de la fin de l'épreuve de patinage de vitesse pour donner un court spectacle d'un peu plus d'une minute.



Pas très à l'aise sur la glace, il a chuté dès les premières secondes de son apparition, avant de regagner la tribune et d'être emmené par la sécurité. Cet homme est un habitué de ce genre de performance et est assez célèbre au Royaume-Uni, dont il est originaire. Le journal britannique The Sun révèle qu'il s'agit de Mark Roberts, un père de trois enfants originaire de Liverpool.

S'il avait annoncé vouloir arrêter ses performances en 2013, les Britanniques se souviennent de sa visite à Wimbledon en 2013, de sa venue à la finale de la Ligue des Champions en 2002 et de son apparition sur un plateau de télévision en 1995. Des événements pendant lesquels il s'était déjà présenté avec son cache-sexe. Ils ne manquaient que les Jeux Olympiques à son palmarès.