VIDÉO - JMJ 2016 : danseur hors-pair, ce prêtre enflamme la piste avec sa danse

publié le 29/07/2016 à 05:38

Depuis le 26 juillet et pendant 6 jours, deux millions de pèlerins catholiques, venus du monde entier, sont rassemblés à Cracovie, en Pologne, pour les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ). L'occasion pour les jeunes catholiques de prier, de débattre et de présenter des initiatives. L'événement qui se veut festif a débuté dans la douleur avec l'assassinat du père Jacques Hamel, le 26 juillet dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Malgré cette horrible nouvelle, les participants entendent bien vivre leurs JMJ dans la joie et la bonne humeur. Et c'est exactement ce qu'a prouver le père Franck Legros.



Ancien danseur professionnel, il a profité d'un concert du groupe mexicain Tériso pour exécuter une danse complètement folle qui a complètement conquis les pèlerins autour de lui. "Un des séminaristes nous a aidé à organiser un petit concert de rue pour les pèlerins et avec l'ambiance, le prêtre s'est mis à danser", raconte un membre de Tériso, qui jouait la chanson et sur laquelle ondulait l'ecclésiaste.