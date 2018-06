Peut-on vivre éternellement ?

publié le 06/06/2018 à 11:55

Comment expliquer la longévité de la doyenne de l’humanité Jeanne Calmant et des super centenaires ?

Quelles sont les zones bleues, ces endroits du monde où l’on vit le plus longtemps comme l’archipel d’Okinawa au Japon ou l’ile d’Ikaria en Grèce ?

Quels animaux ont une longévité extraordinaire ? Quels sont les mécanismes du vieillissement et ses accélérateurs ?

On perce les secrets de la longévité avec le médecin du sport Pascal Douek.



à lire : Grand livre des secrets de la longévité publié aux éditions Leduc.S



Grand livre des secrets de la longévité