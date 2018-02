L'Institut polaire recrute ses futurs salariés pour vivre un an sur la banquise

publié le 08/02/2018 à 19:17

Vivre un an au milieu des manchots, tout en touchant un salaire de 1.024 euros net par mois, c'est possible. L'Institut polaire Paul-Émile Victor (IPEV) a dévoilé sa campagne de recrutement, le 5 février dernier, pour rejoindre ses bases scientifiques polaires.



L'Institut recherche une quarantaine de personnes. Profils recherchés pour embarquer dans l'aventure : bardeur, magasinier, menuiser, plombier, mécanicien, électronicien, logisticien, biologiste, chimiste, mais aussi scaphandrier, vétérinaire, boulanger ou encore pâtissier.

En plus des compétences requises, les candidats devront être en mesure de vivre dans des conditions parfois extrêmes : des régions isolées et inhospitalières, où les températures varient entre -5° et -80°, et où les vents peuvent souffler jusqu'à 300 km/h.

Un manque de parité homme/femme

Alors pour motiver les candidats, l'Institut Polaire a décidé d'étendre sa campagne de recrutement sur 6 semaines, à base d'une vidéo par semaine. Les candidat et surtout les candidates, car les femmes restent peu nombreuses demander un travail sur l'une des 6 différentes bases situées dans l'Arctique (Spitzberg), l'Antarctique (Dumont d'Urville et Concordia) et les îles subantarctiques (Amsterdam, Crozet, Kerguelen).



À Dumont d'Urville notamment, il n'y a que 6 femmes pour 24 hommes. Six vidéos dans lesquelles six femmes, des anciennes hivernantes, témoignent de leur expérience dans l'espoir de plus de parité.