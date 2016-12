Chaque passage à la nouvelle année donne lieu à un lot de SMS foireux, entre jeux de mots ringards et intention ratée... RTL.fr a sélectionné pour vous les pires messages à éviter d'envoyer pour fêter bonne année.

"Bon néné 2017", "Année bonne", c'est typiquement le genre de jeux de mots qu'il faut éviter (voire interdire) d'écrire dans ses SMS de bonne année. Il en va de même pour l'épouvantable texto haineux à son ex que l'on regrette dès le lendemain ou encore, pire, les éternels chaînes de message et les métaphores foireuses. Chaque année, c'est la même musique, on a tous forcément dans nos contacts une personne qui opte pour nous envoyer le pire message qui a pu lui passer par la tête.



Inutile de chercher mille façons d'être original pour souhaiter une bonne année à ses proches. Un simple message joliment formulé et adressé personnellement fait déjà bien plaisir. Vous pouvez aussi opter pour l'envoi d'une photo avec votre proche (ça change) ou évoquer un souvenir qui vous a marqué avec cette personne dans l'année écoulée.



Bref, faites comme bon vous semble mais pour éviter que vous passiez pour un ringard et que votre intention tombe à plat, la rédaction de RTL.fr vous a quand même fait une petite sélection des messages qu'il est IN-TER-DIT d'envoyer pour le nouvel an.