Elle perd son bracelet en Corse... et le retrouve à Rennes

publié le 26/09/2017 à 13:53

Aujourd'hui, nous voyageons entre Bastia et Rennes, à la recherche d'un bracelet pas comme les autres, fabriqué à partir d'anciens bijoux de famille et transmis de génération en génération. Annie, une Savoyarde de 67 ans, se l'est fait voler il y a un an à l'aéroport de Bastia, lors d'un moment d'inattention alors qu'elle embarquait direction Rennes.



Elle porte plainte et sans grand espoir écrit à la police aux frontières en Corse, pour raconter l'histoire du bijou familial. Les policiers sont touchés et vont tout mettre en œuvre pour savoir ce qu'est devenu le bracelet. L'examen minutieux des bandes de vidéosurveillance montre un couple près de la passagère lors de l'embarquement, très près de ses bagages quand le vol a été commis. Cet homme et cette femme ont également embarqué pour Rennes, où le commissariat va donc reprendre l'affaire.

Grâce au signalement et à la liste des passagers, le couple est enfin localisé à Vannes. La femme, gênée, reconnaît qu'elle détient le fameux bracelet, mais assure l'avoir trouvé. Elle va toutefois le ramener dare-dare au commissariat, en s'excusant. Finalement, aucune poursuite ne sera engagée par la propriétaire, trop heureuse de porter à nouveau à son poignet son cher bracelet.