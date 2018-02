Des nuques longues et de toutes les couleurs

publié le 26/02/2018 à 11:11

Ringard ou tendance ? La coupe mulet fait un retour en force - bien qu'elle n'ait jamais été oubliée, heureusement ou pas. En Australie, le temps d'un week-end, la petite ville de Kurri Kirri au nord de Sydney, a accueilli le tout premier festival dédié à la fameuse nuque longue. C'est dans l'un des pubs de cette ville de l'est australien que serait née la coupe si reconnaissable.



Des centaines de fans à nuques longues se sont retrouvés dans ce bar, samedi 24 février, célébrant ainsi la mode des années 80. La cérémonie remettait même cinq prix, correspondants à cinq catégories différentes : mulet de "tous les jours", mulet "crasseux", mulet "roux", mulet "junior" et mulet "féminin", détaille le quotidien britannique The Guardian.

Le dernier des trophées récompensait le champion toutes catégories : Shane "Shag" Hanrahan, qui arbore une superbe nuque longue - jusqu'à la taille, il ne s'est pas coupé le mulet depuis 1986. "C'est le premier trophée que je n'ai jamais eu. Je n'arrive pas à y croire", a-t-il déclaré en buvant à même la coupe qu'il venait de remporter. Vu le succès de cette édition, le festival devrait revenir l'année prochaine. Avis aux amateurs !