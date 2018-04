Deux enfants écossais font voguer leur bateau Playmobil à travers le monde

publié le 27/04/2018 à 20:28

Rien ne peut arrêter un rêve d'enfant. C'est ce que l'on peut retenir de l'initiative de deux petits écossais entêtés qui n'ont pas hésité à faire d'un projet fou une réalité. Ollie et Harry, petites têtes blondes de 8 et 5 ans, ont mis à l'eau en mai 2017 un bateau pirate Playmobil avec pour ambition de lui faire parcourir les océans du monde, relatent nos confrères de Franceinfo. Rien que ça.



Et un an plus tard, leur pari est plus que réussi. Et pour cause, la petite embarcation en plastique est en passe d'atteindre la Guyane. Les ingénieurs en herbe n'ont rien laissé au hasard. Ollie et Harry, avec un peu d'aide de leurs parents, ont perfectionné la ligne de flottaison avant d'effectuer des tests en piscine.

Les deux petits écossais n'ont pas oublié de laisser un message à l'adresse de toute personne tombant sur le canot miniature, explique Franceinfo. "De gentilles personnes de Suède, de Norvège et du Danemark nous ont envoyé des photos avant de le remettre à la mer, poursuit-il. Ils nous ont aussi dit dans quel état il était et où il l’avait trouvé", s'est enthousiasmé Ollie, interrogé par la BBC.

Le bateau a par exemple été repéré dans la mer du Nord par un trois-mât battant pavillon norvégien. "Le bateau (...) l’a emmené jusqu’en Afrique puis l’a remis dans l’océan pour qu’il continue sa route vers l’Amérique", explique Harry. L'équipage norvégien a également doté ses collègues Playmobil d'un GPS afin que chacun puisse suivre leur périple. Et Ollie et Harry sont loin d'être rassasiés par cette traversée du monde par voie de mer. "On espère vivre beaucoup d'autres aventures comme celles-ci", promettent-ils.