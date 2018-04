Ces gardés à vue sont ravis de leur accueil au commissariat

publié le 23/04/2018 à 12:42

À Rambouillet, le commissariat propose un accueil apparemment digne d'un hôtel trois étoiles. Le 20 avril, deux gardés à vue ont en effet été ravis de leur séjour au commissariat et l'ont fait savoir.



Le compte Twitter de la Police Nationale des Yvelines a publié une photo de ce qui semble être un livre d'or du commissariat. "Ma garde à vue a été bien. Les policiers sont gentils. La jeune fille qui m'a donné à manger est très sympa et jolie." peut-on lire dans le premier message. Et le second gardé à vue d'être également très satisfait : "Accueil chaleureux. Personnel agréable. Les policiers sont plus gentils qu'au xxx (passage flouté), c'est pour cela que j'ai avouer (sic). La jeune fille en tenue est très joli (sic)."

[#Insolite] Quand des gardés à vue sont ravis de leur accueil au commissariat de #Rambouillet et le font savoir ! #OnAime ¿ #PoliceSécuritéQuotidien pic.twitter.com/Y16NcvgwlT — Police Nationale 78 (@PoliceNat78) 21 avril 2018