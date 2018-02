publié le 22/02/2018 à 19:25

"Stop à l'esclavage des animaux de fourrure". Dans une vidéo choc, l'association de défense des animaux L214 lève le voile sur les conditions de vie extrêmes de 5.000 visons d'Amérique établis dans un élevage de Vendée.



Dans la vidéo de plus de 2 minutes 30, rendue public jeudi 22 février, on aperçoit ces animaux aquatiques vivant dans l'obscurité les uns sur les autres dans des cages métalliques "crasseuses", dont il est impossible de s'échapper. Maltraités, "ils ne peuvent ni nager, ni courir, ni grimper aux arbres, ils s'automutilent et développent des troubles du comportement", décrit l'association images à l'appui.

Avec ce document, L214 espère ajouter la France dans la liste des pays d'Europe qui ont interdit l'élevage d'animaux pour leur fourrure. Pour sensibiliser le grand public à ce sujet de société, l'association fait appel à des personnalités pour commenter les images.



200.000 visons tués chaque année en France

Après Guillaume Meurice, Hélène de Fougerolles, Arthur H, Rémi Gaillard ou encore Stéphane Bern, Kim Glow, candidate de l'émission Les Marseillais sur W9 et surtout très suivie sur les réseaux sociaux (1 million d'abonnés sur Instagram et 237.000 sur Twitter), a commenté les images de la vidéo et lancé le #BalanceTaFourrure.



Une pétition pour interdire l'élevage des animaux pour la fourrure a recueilli plus de 34.000 signatures. Selon une enquête de One Voice, 200.000 visons sont tués chaque année en France.