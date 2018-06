publié le 20/06/2018 à 12:44

Ils étaient vent-debout contre ce centre d'accueil et d'orientation de migrants (CAO). Les habitants de Luc-en-Provence avaient même lancé une pétition contre son ouverture cet hiver, qui avait récolté 1.600 signatures. Nos confrères du Monde sont allés interroger les habitants, cinq mois après l'arrivée d'une trentaine de Soudanais et Afghans dans ce village du Var, pour faire un état des lieux.



L'article du quotidien national montre une toute autre réalité que celle crainte les mois précédents. Il cite par exemple une gérante de boutique qui a vu ses préjugés s'effondrer : "J’avais peur qu’ils fassent le désordre, qu’ils taguent mon magasin. Mais en fait, ce sont de jeunes hommes polis et respectueux. Je pense qu’on aurait dû attendre avant de signer. Là, on a jugé sans savoir."



Et toutes les personnes citées dans le papier sont du même avis. Comme Renée et Pierre qui estiment que "finalement, ce sont des êtres humains comme les autres". Et ce, jusqu'au maire RN (ancien Front national), Pascal Verrelle, selon qui, "ça se passe bien".