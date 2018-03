publié le 26/12/2017 à 12:42

Semaine particulièrement difficile pour la SNCF. Après les déboires du weekend de Noël, où de nombreux utilisateurs ont accusé la société de surréservation, c'est une panne électrique qui perturbe la circulation des trains à la gare Saint-Lazare. Ce mardi 26 décembre, de nombreux utilisateurs ont exprimé leur mécontentement à cause de nombreux retards.



Sur Twitter, la SNCF a évoqué une "panne d'alimentation électrique" qui "perturbe le trafic dans le secteur de Paris Saint-Lazare". Depuis 9h40, la circulation des trains mais aussi de certains transiliens a été totalement interrompue, au départ comme à l'arrivée.

Contactée par RTL, la SNCF a assuré que le trafic avait repris à 10h50 même si certains retards résiduels pouvaient persister. Problème, il n'en est rien. La panne électrique a persisté aux abords de la gare parisienne et ce jusqu'à la mi-journée. L'incident est survenu "après l'heure de pointe à une période de l'année, entre Noël et le Nouvel an, pendant laquelle la fréquentation des trains est traditionnellement beaucoup plus faible", a-t-elle ajouté.



Une panne d’alimentation électrique perturbe le trafic dans le secteur de Paris Saint Lazare. La circulation est totalement interrompue depuis 09h40. Toutes nos équipes sont mobilisées pour procéder aux réparations et permettre un retour à la normale le plus rapide possible — SNCF (@SNCF) 26 décembre 2017

Bonjour, une panne d’alimentation électrique perturbe le trafic dans le secteur de Paris Saint Lazare. La circulation est totalement interrompue depuis 11h20. — SNCF (@SNCF) 26 décembre 2017

Le trafic a repris à la mi-journée, aux alentours de 12h30. "Aucun train n'a été immobilisé en pleine voie et des itinéraires alternatifs ont été proposés aux clients de ces trains depuis les gares de La Défense, de Mantes, Poissy, Argenteuil à partir desquelles il leur a été possible de se reporter sur le RER A ou sur la ligne H de Transilien afin de rejoindre le centre de Paris", a précisé la SNCF.



Si le 26 décembre est généralement une journée calme pour la SNCF, cette panne s'ajoute aux nombreuses difficultés rencontrées ces derniers mois. Outre le weekend de Noël particulièrement chargé, la gare Montparnasse a été paralysée à deux reprises en septembre dernier et en décembre.