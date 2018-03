publié le 28/07/2016 à 09:24

Adel Kermiche, l'un des deux assaillants de l'attentat de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray était connu de la justice antiterroriste. Marc Trévidic, l'actuel vice-président du tribunal de grande instance de Lille, qui a été pendant 10 ans juge d'instruction au pôle antiterroriste de Paris connaissait le terroriste. Il l'a mis deux fois en examen par le passé. La première fois, lorsqu'il a tenté de rejoindre la Syrie, alors qu'il était encore mineur. Puis une seconde fois, à 18 ans. À l'époque, Marc Trévidic émet un mandat d'arrêt international pour qu'il soit expulsé de Turquie, puis ramené sur le territoire français.



L'ancien juge antiterroriste dépeint un individu tout juste sorti de l'enfance. "Il était assez immature, toujours entouré de jeunes. La première fois, il était mineur et accompagné par un jeune de 15 ans, qui est resté en Syrie d'ailleurs. La seconde fois, il était de nouveau avec un mineur de 15 ans. C'étaient vraiment des adolescents", se remémore-t-il au micro de RTL.

Pourtant, Adel Kermiche était déjà complètement passé sous l'influence des djihadistes. "Il essayait de donner le change en promettant ses grands dieux que plus jamais il ne reviendrait en Syrie, mais on voyait qu'il mentait et qu'il ne rêvait que de cela. Il était dans la quatrième dimension djihadiste, complètement voué au djihad. Complètement déterminé à rejoindre l'État islamique", indique Marc Trévidic. Selon l'ex-juge antiterroriste, "c'est peut-être le dépit de ne pouvoir partir en Syrie avec son bracelet électronique qui l'a poussé à faire le djihad chez nous."

Le bracelet électronique, un dispositif insuffisant

"Pour les gens dangereux et déterminés, le bracelet électronique n'est pas une garantie. On savait déjà qu'il ne respectait pas la confiance que l'on plaçait en lui. Au bout de deux fois, je pense que ça suffisait", poursuit Marc Trévidic. Il pointe le manque d'alternatives qu'offre le système judiciaire français : "Il était très jeune et on avait peu de solutions : c'était soit la prison, soit le contrôle judiciaire que l'on utilise pour n'importe qui."



Face au terrorisme et à ses spécificités, il réclame de nouvelles possibilités d'action. Les mesures dont dispose la justice actuellement seraient inadaptées. "Il faut que l'on ait une troisième voie. On ne peut pas être enfermé dans le système que l'on utilise pour tous les délinquants et criminels classiques. Les terroristes ne fonctionnent pas de la même manière, donc le contrôle judiciaire classique ne fonctionne pas manifestement."