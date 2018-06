Qu'est-ce que notre parfum révèle de nous ?

publié le 19/06/2018 à 07:00

Il était la seule étoffe dont se parait Marilyn, il a le pouvoir d'enivrer, de nous replonger dans une émotion, un souvenir, de faire tourner les têtes et chavirer les cœurs : le parfum en dit plus sur nous que nous le pensons. Et les odeurs sont de véritables stimuli ! Bien souvent, notre fragrance révèle l'image que l'on souhaite renvoyer de nous-même, une carte d'identité que l'on se choisit. Comment se parfumer ? Qu’est-ce qui différencie les parfums masculins des parfums féminins ? Pourra-t-on un jour capturer l’odeur de l’être aimé ?



Nos invités

- Mathilde Laurent, parfumeur de la maison Cartier (depuis 2006).

- Lionel Paillès, journaliste parfum, auteur de "Esprit de synthèse" (Ed.l'Epure)

"Esprit de synthèse" par Lionel Paillès

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).