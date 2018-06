publié le 21/06/2018 à 08:02

Nos cartes bancaires sont loin d'être gratuites. Selon une enquête réalisée par le comparateur Panorabanques.com, la cotisation moyenne d'une carte standard a augmenté deux fois plus vite que l'inflation en un an et demi : 41,30 euros au 1er juin 2018 contre 40,40 euros en janvier 2017, soit une hausse de 2,2%.

Les cartes à débit différé, qui offrent au client la possibilité de remettre le prélèvement du montant de ses achats à la fin du mois ou au début du mois suivant, coûtent deux euros de plus que les cartes classiques. Mais pour ces types de cartes, la hausse est beaucoup plus modérée : +0,7% depuis janvier 2017.



Les frais pour les cartes à début différé augmentent moins vite car en réalité, c'est sur ces produits que les banques gagnent le plus d'argent. Celles-ci perçoivent en effet des frais qui sont cachés aux clients. Il s'agit de commissions imposées aux commerçants : à chaque opération, celui-ci paie en moyenne 0,2% du montant de votre achat à la banque pour un achat effectué avec une carte standard, et 0,3% pour les achats réglés avec une carte à débit différé.

À chacun de vos achats, les banques gagnent donc de l'argent. C'est aussi pour cette raison que les banques en ligne, qui font des cartes gratuites, vous facturent entre 2 et 5 euros par mois si vous n'utilisez pas votre carte pendant un mois.