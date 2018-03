Photos et selfies : que racontent-ils de nous ?

publié le 08/03/2018 à 07:00

Porteuses de message symbolique, les photos luttent contre l'oubli en nous permettant de revisiter, seuls ou avec nos proches, des moments clés de notre vie. Ludiques, intimes, solennelles, officielles... : ces traces, autrefois palpables, sont aujourd'hui dématérialisées. Avec le développement des nouvelles technologies, nos habitudes ont changé et les photos n'ont plus tout à fait la même valeur que par le passé. Par ailleurs, elles ne figent plus spontanément l'instant présent puisqu'on les retouche (filtres, Photoshop...). Nos photos racontent-elles toujours la vérité de nos vies et de nos liens ? Qu'est-ce qui se joue derrière les clichés de nos vies ? Comment les décrypter ?

Invités

- Christine Ulivucci, psychothérapeute et psychanalyste transgénérationnelle, auteur de Ces photos qui nous parlent (Editions Payot)

Ces photos qui nous parlent

- Michaël Stora, psychologue, psychanalyste et cofondateur de l’OMNSH (Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines)

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici)