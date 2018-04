Opéra : Julie Fuchs perd un rôle parce qu'elle est enceinte

publié le 22/04/2018 à 03:03

La soprano Julie Fuchs a perdu son rôle dans "La Flûte Enchantée", joué à l'Opéra d'Hambourg, parce qu'elle est enceinte de 4 mois. Elle a exprimé sa déception sur son compte Facebook.



"Le Staatsoper Hambourg m'a malheureusement informée cette semaine que l'intégrité artistique de la production de 'La Flûte Enchantée' par Jette Steckel ne peut être maintenue si la soprano qui chante Pamina est enceinte de quatre mois" annonce Julie Fuchs. "Comme vous pouvez l'imaginer, je suis très déçue car je me sens vocalement et physiquement en forme" poursuit-elle, en affirmant qu'elle avait "hâte" de chanter pour les amateurs d'Opéra.

La décision est d'autant plus surprenante de la part de l'Opéra d'Hambourg, du fait que l'artiste annonce se sentir parfaitement en forme physiquement. "Bien que je respecte la vision artistique du théâtre, je suis attristée que nous n'ayons pas pu trouver une solution. (...) Comme c'est le cas pour la plupart des femmes, au cours de ce deuxième trimestre de grossesse, j'ai le plaisir de vous dire que je me sens pleine d'énergie et que mes médecins me trouvent en parfaite santé".