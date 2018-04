Nîmes : le calvaire de Moussa, jeune homosexuel guinéen menacé d’expulsion

publié le 01/05/2018 à 02:33

Moussa est un artiste guinéen arrivé légalement en France en 2015, muni d’une autorisation provisoire de travail. Homosexuel âgé de 28 ans, il avait décidé de quitter son pays d’origine, après avoir vu son compagnon être brûlé sous ses yeux. Aujourd’hui demandeur d’asile, il est sans papier et sans travail.



Le jeune homme se trouve actuellement dans un centre de rétention administratif dans l’Hérault. Il risque d’être renvoyé dans les prochains jours à Conakry, la capitale Guinéenne. Moussa a reçu le soutien de Aides, l’association de lutte contre le Sida, dans laquelle il était bénévole et très impliqué.

"Moussa est gay et il vient de Guinée. La Guinée criminalise l’homosexualité, donc quand on va le ramener chez lui il va être persécuté et discriminé et donc à partir de là, on imagine bien ce qu’il peut lui arriver", témoigne au micro de RTL, Aurélien Beaucamp, le président de Aides.

Lundi 30 avril, l’association a demandé à ce que Moussa puisse obtenir rapidement un titre de séjour provisoire. Contactée par RTL, la préfecture n’a pas souhaité faire de commentaire, mais a affirmé que la procédure était toujours en cours.