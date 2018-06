Loto : les résultats du tirage du samedi 30 juin

publié le 30/06/2018 à 22:29

Aucun joueur n'a décroché la cagnotte du Loto de 3 millions mise en jeu ce samedi 30 juin. Pour décrocher le jackpot, il convenait de cocher les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 5 - 23 - 29 - 36 - 45 et le numéro chance, le 7.



Personne n'a trouvé les 5 bons numéros, sans le numéro chance. En revanche, 83 joueurs ont trouvé les 4 bons numéros et le numéro chance. Ils remportent ainsi 1.000 euros. 459 joueurs repartent avec 500 euros pour avoir trouvé les quatre bons numéros, sans le numéro chance.

Les 10 codes gagnants à 20.000 euros étaient : B 3612 9030, B 8459 4722, C 6066 0161, E 7885 4873, L 6048 8609, M 5628 2077, Q 0435 2412, S 5236 2748, T 8334 3926, V 1124 8738.

Le prochain tirage aura lieu le lundi 2 juillet 2018. Une cagnotte de 4 millions d'euros sera mise en jeu à cette occasion par la Française des jeux.