Loto : les résultats du samedi 24 février 2018

publié le 24/02/2018 à 21:43

Un joueur a remporté la cagnotte de 3 millions d'euros en jeu dans ce tirage du samedi 24 février 2018. Pour décrocher le jackpot, il convenait de cocher les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 6 - 9 - 12 - 31 - 43 et le numéro chance, le 3.



Cinq joueurs ont trouvé les 5 bons numéros sans le numéro chance. Ils remportent 100.000 euros. 93 joueurs ont trouvé les 4 bons numéros et le numéro chance et remportent 1.000 euros. 748 joueurs repartent avec 500 euros pour avoir trouvé les quatre bons numéros sans le numéro chance.

Les 10 codes gagnants à 20.000 euros sont les suivants : A 4920 2964, E 1167 2025, H 1791 7166, H 4530 4805, H 7899 6319, M 9882 8023, R 8313 2244, U 0946 6176, U 1122 4617.

Le prochain tirage aura lieu le lundi 26 février 2018. Une cagnotte de 2 millions d'euros sera mise en jeu à cette occasion par la Française des jeux.