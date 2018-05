Loto : les résultats du mercredi 2 mai

publié le 02/05/2018 à 23:39

Cette semaine ce sont deux gagnants qui ont réussi à trouver la combinaison gagnante ! Ils se partagent donc la cagnotte de 9 millions d'euros en jeu dans ce tirage du mercredi 2 mai 2018 et remportent chacun 4,5 millions d'euros. Pour décrocher le jackpot, il convenait de cocher les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 1 - 8 - 10 - 14 - 21 et le numéro chance, le 10.



Trois joueurs ont trouvé les 5 bons numéros sans le numéro chance et remporte 100.000 euros chacun. 57 joueurs ont trouvé les 4 bons numéros et le numéro chance. Ils remportent ainsi 1.000 euros. 900 joueurs repartent avec 500 euros pour avoir trouvé les quatre bons numéros sans le numéro chance.

Les 10 codes gagnants à 20.000 euros sont les suivants : A 7101 0235, B 2427 2697, D

5269 4606, E 9739 5340, H 1730 2866, J 2034 1320, P 4759 4068, S 8164 6315, T 5312 0880, V 0593 5402

Le prochain tirage aura lieu le samedi 5 mai 2018. Une cagnotte de 2 millions d'euros sera mise en jeu à cette occasion par la Française des jeux.