Loto : les résultats du lundi 7 mai

publié le 07/05/2018 à 23:31

Cette semaine un joueur a réussi à trouver la combinaison gagnante ! Il remporte la cagnotte de 2 millions d'euros en jeu dans ce tirage du lundi 7 mai 2018. Pour décrocher le jackpot, il convenait de cocher les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 10 - 13 - 23 - 43 - 46 et le numéro chance, le 6.



Un joueur a trouvé les 5 bons numéros sans le numéro chance, il remporte la somme de 100.000 euros. 38 joueurs ont trouvé les 4 bons numéros et le numéro chance. Ils remportent ainsi 1.000 euros. 338 joueurs repartent avec 500 euros pour avoir trouvé les quatre bons numéros sans le numéro chance.

Les 10 codes gagnants à 20.000 euros sont les suivants : A 8195 8752, C 2713 4404, E 7390 9799, F 0845 8185, K 3580 0934, N 4862 9511, Q 6931 7500, R 3137 6987, S 6123 3135, V 9771 4471.