Les images choquantes de maltraitance animale lors d'une chasse à courre

publié le 22/03/2018 à 14:40

C'est une tradition qui ne plait pas à tout le monde. Très loin de là. À l'image de la corrida, la chasse à courre fait débat autour de la question de la maltraitance animale. Dans un reportage de Konbini sur la question, des images choquantes de la poursuite d'un cerf font réagir les internautes.



Hugo Clément et son équipe ont suivi une action de militants de défense des droits des animaux, Abolissons la Vénerie (AVA), qui sont intervenus lors d'une course pour empêcher la capture d'un cerf. Et parmi ces images, certaines d'une précédente chasse où la proie est noyée par les chasseurs.

Alors qu'elle tente d'échapper à la meute de chiens en passant par un point d'eau, deux chasseurs en barque s'approchent de l'animal et lui maintiennent la tête sous l'eau en appuyant sur ses bois. Une fois noyé, l'animal est sorti de l'eau puis dépecé. Selon un sondage Ifop pour la Fondation Brigitte Bardot, 84% des Français se prononcent pour l'interdiction de la chasse à courre, rappelle le média.

Un cerf se fait couler par des chasseurs en barque Crédit : Capture d'écran

Voici quelques exemples de réactions d'internautes affligés par la pratique même de la chasse à courre, et cette vidéo en particulier.

Ce ne sont pas des chasseurs... ce sont des tueurs — Félix Mercier (@Darksligth) 22 mars 2018

La chasse à courre c'est de l'assassinat pur et simple sous couvert """"d'activité ludique"""" je vois même pas pourquoi il y a encore débat. Un chasseur c'est un assassin, point barre. — bruh (@_ImNothing_) 22 mars 2018

INSOUTENABLE ! La chasse à courre cette cruauté !!! https://t.co/0RizNgrCuK — I. Betty LACHGAR (@IbtissameBetty) 22 mars 2018

La saison de la chasse à cour se termine le 31 mars prochain. À cette occasion, AVA organise un rassemblement à Compiègne pour appeler à l'interdiction de cette pratique.