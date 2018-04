Le journal de 12h30 : la fac de Nanterre rouvre sous surveillance

publié le 10/04/2018 à 13:08

"L'université n'est pas fermée administrativement aujourd'hui", a prévenu mardi 10 avril le service de communication de la fac de Nanterre, malgré quelques tentatives de blocages d'opposants à la réforme sur l'accès à l'enseignement supérieur. Une assemblée générale devait se tenir en milieu de matinée en présence de quelques centaines d'étudiants et de professeurs.



La veille, le président de la faculté de Nanterre, Jean-François Balaudé, avait décidé de fermer l'université jusqu'à lundi soir minimum. Il avait requis l'intervention des CRS pour déloger une trentaine de jeunes qui occupaient un bâtiment et qui étaient, selon lui, "extérieurs" à son établissement, "de type 'autonomes'", avait-il précisé.

À l'issue de l'intervention musclée des forces de l'ordre, sept personnes ont été interpellées. Six d'entre elles, âgées de 19 à 28 ans, ont été placées en garde à vue pour "violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique" et/ou "dégradations volontaires de biens publics", selon la police.

À écouter également dans ce journal :

- Notre-Dame-des-Landes : des heurts violents ont éclaté mardi matin entre les forces de l'ordre et les occupants illégaux de la ZAD, au deuxième jour d'une opération massive destinée à les déloger. Côté opposants, six ont été blessés par des projectiles, selon l'équipe médicale des zadistes, dont cinq aux jambes et un à la tête. Deux gendarmes ont été également blessés au genou et à la cheville.



- Le gouvernement lance ce mardi la campagne de déclaration 2018 de l'impôt sur le revenu, qui servira à enclencher la réforme du prélèvement à la source, censée entrer en vigueur au 1er janvier 2019.



- Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane termine mardi sa visite officielle en France par un dîner avec le président Emmanuel Macron, après avoir rencontré la veille le Premier ministre libanais Saad Hariri lors d'un rendez-vous qui aurait été très improbable il y a quelques semaines encore.



- Le patron de Vivendi Vincent Bolloré quitte la présidence du conseil de surveillance de Canal+, a annoncé le groupe mardi, laissant aux équipes en place le soin de continuer le redressement de la filiale de télévision payante.



- Le maire PS de Dijon François Rebsamen, ancien ministre du Travail de François Hollande, a annoncé mardi dans un communiqué souffrir d'un cancer et déléguer certaines de ses missions de maire de Dijon et président de la métropole bourguignonne pour se soigner.