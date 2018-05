publié le 17/05/2018 à 11:00

En France, 577.000 personnes sont dans une structure de type maison de retraite ou Ehpad.



Hier, le comité consultatif national d'éthique (CCNE) a rendu un avis plus que défavorable sur ces structures en parlant de "maltraitance", "ghettoïsation", "exclusion collective voire même "dénégation".



En clair, la France a pris l'habitude de parquer "ses vieux" dans ces établissements souvent en manque de moyens, et ne prend pas soin de ses seniors.



Le constat rendu par l’organisme consultatif qui a planché sur la question depuis octobre 2016 est peu glorieux.



Accompagné par des chiffres criant de l'INSEE : le taux de suicide chez les plus de 75 ans est 3 fois plus important que chez les 25-34 ans; 86% des personnes âgées de plus de 75 ans son dépendantes.





La France maltraite-t-elle ses aînés ? RTL vous invite à répondre à la question du jour.

Alcool et travail : aucun milieu professionnel épargné

Toutes les catégories socio-professionnelles et tous les secteurs d'activités sont concernés par une consommation à risque d'alcool, selon les premiers résultats d'une étude présentés jeudi dans le cadre de la 3e journée nationale de prévention des conduites addictives au travail.



"Contrairement aux idées reçues, tout le monde est touché, et pas seulement les ouvriers dans l'industrie, pour le dire de manière un peu triviale", expose Guillaume Airagnes, psychiatre addictologue à l'hôpital Georges-Pompidou à Paris et doctorant à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).



Employés de bureaux, cadres, ouvriers, artisans... Toutes ces catégories présentent des taux élevés de consommation à risque d'alcool, c'est-à-dire risquée pour la santé physique ou psychique de la personne, et ayant un impact sur sa vie personnelle.



Près de 23% des hommes travaillant dans des professions intermédiaires (enseignants, infirmiers, techniciens...), et 8,6% des femmes, sont par exemple concernés - la différence restant toujours marquée en fonction des sexes.



Ces résultats sont tirés de la "cohorte Constances", vaste enquête de santé publique française lancée en 2013 et qui suit 200.000 volontaires.



L'exploitation des données sur ce sujet a été financée par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca).